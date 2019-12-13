Российские клубы остались без евровесны впервые за 18 лет. Это крах нашего футбола

12 декабря "Краснодар" в заключительном матче Лиги Европы проиграл испанскому "Хетафе" и закончил выступление в турнире. До этого из еврокубков вылетели "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА. Спортивный обозреватель "Москвы 24" Тимур Фехретдинов вспоминает хронологию нынешнего провала российских клубов и разбирается в причинах фиаско отечественных команд.

Фото: Armando Franca/AP/TASS

Если можно было бы выбрать самую ужасную неделю для всего российского спорта за последние двадцать лет, то это однозначно оказались бы прошедшие несколько дней. В понедельник WADA на четыре года запретил выступать российским спортсменам на Олимпиадах и чемпионатах мира (и это наверняка еще не все). Во вторник "Зенит" проиграл 0:3 португальской "Бенфике" и не попал не то что в плей-офф Лиги чемпионов – даже в Лигу Европы. В четверг "Краснодар" потерпел разгромное поражение с тем же счетом и не смог выйти в следующую стадию ЛЕ. Таким образом, впервые с 2001 года все российские футбольные клубы остались без евровесны.

Выступление наших команд в еврокубках в этом сезоне иначе как провалом не назовешь. Первым отправился отдыхать тульский "Арсенал", который еще в июне во втором квалификационном раунде Лиги Европы проиграл азербайджанскому "Нефтчи". Допустим, у туляков это был вообще первый опыт игры на международных турнирах, так что дадим им некоторую скидку. Потом был "Спартак", уступивший в плей-офф квалификации ЛЕ португальской "Браге". Тут уже не обошлось без вопросов. Но, опять же, с грехом пополам все списали на более высокий уровень соперника и его еврокубковый опыт ("Брага", кстати, в итоге вышла в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе).

А дальше в дело вступили "Локомотив" и "Зенит", ЦСКА и "Краснодар". Первые два – на групповом этапе Лиги чемпионов, вторые два – на групповом этапе Лиги Европы ("быки" угодили туда из-за проигрыша "Олимпиакосу" в квалификации ЛЧ). Из всех команд самые мизерные шансы оказались у железнодорожников. Им попалась по-настоящему термоядерная группа: "Ювентус", "Атлетико", "Байер". Здесь объективно стоило рассчитывать только на третье место и путевку в ЛЕ. Но "Зениту" было по силам оформлять проход в следующий раунд Лиги чемпионов. А ЦСКА и "Краснодару" – попадать в весеннюю стадию Лиги Европы.

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Однако с самого начала группового этапа что-то пошло не так, причем у всех наших команд разом. Их футбол вызывал ощущение оторванности от всеми принятых реалий. Пожалуй, что похожее впечатление иногда производят российские хоккеисты, которых впервые выпускают играть на площадке американского размера. Дезориентация, неспособность адаптироваться к сопернику, его технике и скоростям, а также вытекающие из этого низкая реализация и грубые ошибки в передачах. Именно это прослеживалось абсолютно у любого российского клуба на групповой стадии. Но самое ужасное – в это же самое время все эти команды боролись за лидирующие позиции в отечественном чемпионате.

Нынешняя еврокубковая кампания в полной мере обнажила истинный уровень российского футбола. Мы хотели угнаться в таблице коэффициентов за Португалией, но в текущем сезоне по количеству набранных очков Россия оказалась аж на 17-м месте. Выше по этому показателю даже Румыния, Швеция, Хорватия и Австрия. Наш футбол медленно, но верно деградирует – и это лишнее тому подтверждение. Хотя причин такого ухудшения великое множество, и все они вытекают друг из друга. В первую очередь, это лимит на легионеров. Именно он давным-давно перегрел трансферный рынок и установил цены на российских игроков на уровне космических.

Отчасти поэтому за последние пять-десять лет количество отечественных спортсменов, играющих за рубежом, снизилось в разы. В то же время упало количество топовых футболистов-легионеров в РПЛ – а вместе с ним и имидж нашего чемпионата. Из-за этого ослабла конкуренция среди российских игроков. И это не говоря о том, что развития детско-юношеских школ как не было, так и нет. Поэтому новые талантливые кадры вынуждены мариноваться на "банке", зато вырвавшиеся наверх сразу начинают стоить бешеных денег и уже не хотят ехать за рубеж. Замкнутый круг.

На выходе получаем почти тотальную изоляцию от мирового футбола и проблемы как в сборной, так и на клубном уровне. Которые никто не хочет видеть и решать. Ну что же, верной дорогой идем. Так победим. Возможно, для этого придется организовать Альтернативную Лигу чемпионов. Но что мешает? Альтернативные Игры уже были (и вероятно еще будут). Так что и это переживем.