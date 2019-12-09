Черный день: сборная РФ не едет на Олимпиаду, но это не самое страшное

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира, принимать их или претендовать на их проведение. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как российский спорт окончательно потерпел крах и какие далеко идущие последствия это будет иметь.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Можно было бы начать этот текст цитатой героя комиссара Жибера из фильма "Такси". Но даже эта фраза не описала бы той глубины, на которую мы опустились по итогам заседания исполкома WADA. Давайте еще раз вкратце о том, что произошло и с чего все началось. Вряд ли кто-то успел забыть, что после Олимпиады в Сочи нас поймали на допинге. И не просто поймали, а уличили в системности этого самого допинга, то есть в том, что о махинациях с пробами спортсменов знали люди на самых высоких должностях и, более того, активно во всем участвовали.

Тогда – в июне 2016 года – все закончилось отстранением России от Олимпиады в Пхенчхане и выступлением наших атлетов под нейтральным флагом. С большим трудом спустя два года РУСАДА, все это время пытавшееся отмыть от громадного пятна имидж России, наконец было восстановлено в правах. Для завершения паззла не хватало небольшой детали – данных из базы Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы, с помощью которой WADA пыталось понять, кто же из спортсменов на Олимпиаде в Сочи был "чистым", а кто – нет.

И после передачи базы в январе этого года выяснилось, что в данных произошли тысячи изменений. Последние из них – незадолго до отправки. Одному богу известно, на что надеялись люди, которые это сделали, но WADA подобное положение, мягко говоря, не понравилось. Поэтому агентство решило действовать жестко и на этот раз наказать Россию по всей строгости. В конце концов WADA все равно вычислило всех подозреваемых в употреблении допинга. Всего в махинациях уличили больше сотни спортсменов, которым теперь придется сильно постараться, чтобы доказать свою "чистоту".



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

А что делать "чистым" атлетам? С ними будет все то же самое, что и в Пхенчхане: выступление в нейтральном статусе – без флага и гимна. Это совершенно точно коснется как Олимпиады 2020 года, так и 2022-го. Решение по формату участия России на футбольном чемпионате Европы 2020 года и чемпионате мира 2022 года будет зависеть уже от ФИФА и УЕФА. Но уже практически точно на ЧМ в Катаре российским футболистам тоже придется выступать под нейтральным флагом.

Что касается проведения в Санкт-Петербурге этапа Евро-2020 и финала Лиги чемпионов, то их у России отберут вряд ли, об этом WADA говорило еще до заседания исполкома.

Конечно, можно подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Но выжать из этого что-то новое все равно не получится. Российский спорт снова погрузился во тьму, где ему придется с нуля начинать путь наверх либо и дальше сидеть во тьме, пытаться обманывать всех вокруг, делая вид, что так и надо. И пенять на других спортсменов, мол, "А что норвежские астматики?", "Да вы посмотрите на сестер Уильямс!", "Да все допинг принимают, но ловят почему-то только нас".

Нет, господа. Есть лазейки и уловки, а есть нарушения. Если вы едете со скоростью 75 километров в час при разрешенных 60 – это лазейка. Если вы на том же участке пьяным врезаетесь в столб на скорости 140 – это уже совсем другая история. Российский спорт не только пьяным врезался в столб, но еще и после этого начал махать фальшивым удостоверением спецслужб. Только отвечать за это пришлось коллективно. И в первую очередь тем людям, которые сидели на пассажирском сиденье.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

Так что если кто-то сейчас начнет заявлять о том, что решение WADA – это русофобия, то пусть лучше поищет русофобов среди тех, кто привел наш спорт к подобному развитию событий. Это не WADA обратило его в пепел. Это отечественные функционеры, устроившие махинации сначала с пробами спортсменов, а затем с базой данных Московской лаборатории, сверху донизу облили его бензином. WADA же оставалось лишь бросить горящую спичку.

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