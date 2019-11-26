Какие санкции может принять WADA по отношению к российскому спорту

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал применить по отношению к России строгие санкции. Предлагается отстранить РФ от международных соревнований на четыре года. Также обозначены жесткие условия, при которых российские атлеты все же смогут попасть на международные старты. Рассказываем, какие ограничения советуют ввести против страны и что за этим может последовать.

Без флага, гимна и страны

Спортсмены из России под нейтральным флагом на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Фото: ТАСС/Zuma/Ryu Seung-Il

Вечером 25 ноября был официально обнародован список рекомендованных санкций в отношении российского спорта, который комитет по соответствию WADA предложил исполкому организации. Необходимость дисциплинарных мер объясняется "манипуляциями" с данными Московской антидопинговой лаборатории, которые российская сторона передала агентству.

В частности, рекомендуется отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Однако это не значит, что ни один российский спортсмен не сможет посещать международные турниры и в первую очередь ближайшие Олимпийские игры. Допустить до международных стартов предлагают только "чистых" атлетов, то есть тех, которые не стали в той или иной форме фигурантами допингового скандала. При этом выступать они смогут исключительно под нейтральным флагом.

Комментатор и олимпийская чемпионка по бегу Ольга Богословская в беседе с Москвой 24 отметила, что, вероятно, наихудшей для россиян мерой была бы полная дисквалификация с международной арены.





Ольга Богословская олимпийская чемпионка по бегу и комментатор Самое худшее – это исключение всех российских спортсменов из всех международных стартов в принципе. Это и этапы Кубка мира, и чемпионаты мира, и так далее.

И хотя на данный момент такой угрозы пока нет, в перечне рекомендаций значатся и другие не менее строгие ограничения. Например, обозначено предложение, по которому в течение четырех лет государственный флаг страны не может быть поднят на каком-либо крупном турнире.

Официальным лицам здесь не рады

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Кроме всего прочего, комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить российским официальным лицам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также другие крупные спортивные мероприятия в течение четырех лет. Помимо этого, на обозначенный период было предложено не позволять чиновникам из России быть членами советов, комитетов или любых других организаций и ассоциаций, подписавших кодекс WADA.

Такой запрет касается и представителей Олимпийского комитета России (ОКР). "Ни президент, ни генеральный секретарь, ни какой-либо член исполкома, совета ОКР или Паралимпийского комитета России (ПКР) не могут участвовать или принимать участие в крупных турнирах, проводимых в течение четырехлетнего периода", – говорится в рекомендациях.

При этом претензий к работе непосредственно Российского антидопингового агентства (РУСАДА) у комитета по соответствию международной организации нет.





выдержка из рекомендаций комитета по соответствию WADA Работа РУСАДА в содействии борьбе с допингом в российском спорте является эффективной, она идет продуктивно в сотрудничестве с другими антидопинговыми организациями, в том числе в расследованиях внутри России.

Тем не менее отмечается, что РУСАДА должно оплатить все расходы WADA по этому делу, понесенные с января 2019 года, и штраф.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя Москве 24 положительные отзывы о работе Российского антидопингового агентства, пояснил, с чем это может быть связано. По его словам, "РУСАДА вообще не имеет никакого отношения к старым грехам".

Чемпионат Европы в России будет?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоит отметить, что рекомендация комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства не распространяется на чемпионат Европы-2020 по футболу.



Выдержки из рекомендаций комитета по соответствию WADA: Россия в течение четырехлетнего периода не может проводить или подавать заявку на право проведения какого-либо крупного турнира;

если право на проведение крупного мероприятия в течение четырехлетнего периода уже было предоставлено России, организация (подписавшая кодекс WADA) должна отозвать это право и перенести соревнование в другую страну, если это не невозможно с практической или юридической точки зрения;

Россия не может претендовать на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года независимо от того, подаст ли она заявку на их проведение в течение или после четырехлетнего периода.

Ранее СМИ сообщили, что матчи Евро-2020 вместо Санкт-Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии.

Кроме того, в 2021 году в Санкт-Петербурге должен будет пройти финал Лиги чемпионов. Что интересно, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данном этапе никаких комментариев не дает.

Той же стратегии придерживаются и некоторый другие международные спортивные организации. Например, Международная федерация волейбола (FIVB) и Международная федерация баскетбола (FIBA) заявили, что воздержатся от каких-либо высказываний до окончательного решения WADA, которое международное агентство вынесет 9 декабря.

"Везде Россия что-то нарушает"

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Российская общественность незамедлительно отреагировала на тезисы комиссии по соответствию WADA. Директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что у представителей страны нет никаких правовых оснований оспаривать потенциальное решение международного агентства.





Юрий Ганус директор РУСАДА Я считаю, что нужно трезво смотреть на мир и сложившуюся ситуацию. Можно констатировать, что спортивные власти не сделали всего, что могли сделать. Их эксперты не обосновали изменения в электронной базе. Соответственно, я не понимаю, на основании чего может быть оспорено решение.

Относительно складывающейся ситуации высказались и в Международном Олимпийском комитете (МОК). Организация призвала WADA передать все данные о манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории в Совет Европы и ЮНЕСКО.

"Любые санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека... Учитывая серьезность манипуляций, мы настоятельно призываем WADA предпринять дальнейшие действия. В частности, WADA должно передать все файлы в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Антидопинговой конвенции Совета Европы и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте", – объяснили свою позицию в МОК.



Российских спортсменов могут отстранить от международных соревнований

Кроме того, Олимпийский комитет попросил российскую сторону все же предоставить WADA необработанные данные, чтобы предотвратить наказание невиновных.





из сообщения на сайте МОК Наличие полностью достоверных оригинальных данных позволит убедиться, что будет достигнута справедливость, что виновные будут соответственно наказаны, а невиновные – полностью защищены. Таким образом, мы избежим того, чтобы тень подозрений легла не новое поколение "чистых" российских спортсменов.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не опустит руки и будет настаивать на "необходимости честного разговора".

"Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы", – сказал он.



Сергей Лавров министр иностранных дел России Везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам.

Спортивная общественность отмечает, что такое положение дел очень плохо сказывается на спорте – как на российском, так и на международном.

"Если отстранить какую-то маленькую страну, не будет эффекта. Но мировой спорт без России – ничто", – заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

А депутат Свищев подчеркнул, что "решение этой проблемы (с WADA. – Прим. ред.) займет время, снова будут выдвигаться требования, условия, и российская сторона снова будет их выполнять. Другой вопрос – все это время спортсмены опять будут страдать".