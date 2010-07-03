Лавров оценил рекомендации комитета WADA по России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не нужно делать преждевременных выводов в связи с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от участия в международных соревнованиях.

По его словам, эту рекомендацию должны рассмотреть компетентные органы.

"Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Как отметил министр иностранных дел, есть желающие поставить Россию в положение стороны, "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду".

"Какую область международной жизни не возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений – везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам", – добавил Лавров.

Между тем, продолжил министр, Россия прекрасно понимает, что именно эти страны и затевают подобного рода ситуации.

Лавров подчеркнул, что Россия уважает международное право, предполагающее справедливость и равноправие, когда каждый должен объяснять свои действия.

Накануне комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Если это произойдет, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

Глава CRS Джонатан Тэйлор заявил, что комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранять РУСАДА и запрещать России участвовать в Олимпиаде-2020.

