В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг WADA

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Россия представила все необходимые данные Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и будет продолжать работать с этой организацией в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсантъ".

"Наши спортивные власти находятся в контакте и планируют дальше взаимодействовать с международным спортивным сообществом и WADA. Пока никаких решений нет", – отметил представитель Кремля.

Песков призвал дождаться результатов анализа ответов, которые подготовлены российской стороной, чтобы делать окончательные выводы.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса. Рекомендация основана на отчетах судебно-медицинских экспертов, которые касались переданных WADA данных московской лаборатории.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. 8 октября российская сторона направила в организацию объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

В 2015 году РУСАДА было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2018 году организация была полностью восстановлена в правах исполкомом WADA.

