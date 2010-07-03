МОК выступил за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях

Фото: ТАСС/AP/ Jae C. Hong

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление возможности участвовать в соревнованиях "чистым" российским спортсменам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории", – говорится в заявлении МОК.

Также в отчете говорится, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР), не принимало участие в манипуляциях.

Накануне комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Если это произойдет, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято 9 декабря.

Дело в том, что WADA заподозрило 47 российских спортсменов в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

В агентстве уверены, что Россия манипулировала с допинг-пробами, которые были направлены в WADA в начале этого года. Однако объем данных оказался настолько велик, что Всемирное агентство так и не огласило никаких выводов.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не нужно делать преждевременных выводов в связи с рекомендацией Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить РФ от участия в международных соревнованиях. Как отметил министр иностранных дел, есть желающие поставить Россию в положение стороны, "обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду".

Глава CRS Джонатан Тэйлор заявил, что комитет по соответствию (CRS) Всемирного антидопингового агентства (WADA), возможно, не будет рекомендовать исполкому организации отстранять РУСАДА и запрещать России участвовать в Олимпиаде-2020.

