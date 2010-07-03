Россия обжалует в CAS решение WADA

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Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщила журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"И потом уже суд в Лозанне. 100%, потому что надо бороться за спортсменов", – цитирует Журову ТАСС.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации. Решение было принято единогласно.

Таким образом, Россию на четыре года лишают права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также стране запрещено принимать у себя соревнования и подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.

Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рекомендация комитета не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием. Журова заявила, что проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.

