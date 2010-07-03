Губерниев прокомментировал решение WADA по отстранению России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

"Я надеюсь, что будет индивидуальный допуск, а иначе российский спорт находится в глубокой ж*** (непростой ситуации), из которой я не знаю, как нам выбраться", – заявил он Москве 24.

Телеведущий подчеркнул, что, если не будет индивидуального допуска, Россия потеряет молодое поколение спортсменов.

"Я надеюсь, что так будет, иначе просто эта молодежь засудит тех ребят, которые принимали решение. Мы также должны понимать, что те люди, которые не поехали в Пхенчхан или не были в Рио-де-Жанейро, они могут заканчивать со спортом, потому что больше их никуда не допустят", – заключил он.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации. Решение было принято единогласно.

Таким образом, Россию на четыре года лишают права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также стране запрещено подавать заявки на их проведение.

На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.

Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Рекомендация комитета не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что проведение в России чемпионата Европы по футболу и Универсиады вряд ли будет отменено.

