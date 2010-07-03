"Полный беспредел". Депутат прокомментировал решение WADA по сборной России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов прокомментировал отстранение на четыре года российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

"Это полный беспредел – то, что происходит в Международном олимпийском комитете, в WADA. Главное, что наши спортсмены теперь не смогут выступать под своим флагом. Это, конечно же, плохо и очень сильно отражается на ребятах во время подготовки. Если помните, четыре года назад было одно наказание, когда выступали под нейтральным флагом, и опять все повторяется. Честно говоря, у меня нет слов", – сказал Таймазов Москве 24.

По его словам, те, кто принимают такие решения, понятия не имеют, что такое подготовка к Олимпиаде.

"Конечно же, надо будет оспаривать, потому что ребята должны выступать под флагом России. Если ребята будут выступать под нейтральным флагом, все мы будем понимать, что эту медаль привезут в Россию, домой. Надо отстаивать наши интересы, и мы над этим работаем", – резюмировал Таймазов.

Ранее исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение. Решение было принято единогласно.

На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. По решению WADA российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.

Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).