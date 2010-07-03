В РУСАДА оценили решение WADA отстранить Россию от участия в Олимпиадах

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении на четыре года российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, должно заставить задуматься о переменах. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
"Что касается РУСАДА – мы продолжим делать то, что делали. РУСАДА в правах никак не поражена. На мой взгляд, это повод для всех, кто вовлечен в российский спорт, задуматься. Может быть, если четыре года назад это не было понятно, то сейчас и в следующие четыре года всем стоит приложить усилия, чтобы происходили существенные изменения в сознании людей", – сказала Пахноцкая Агентству "Москва".
Ранее исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия организации. Помимо запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях, стране запрещено подавать заявки на их проведение. Решение было принято единогласно.
На чемпионаты мира по разным видам спорта допустят только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.
Исполком WADA ввел запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
По решению WADA российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырех лет.
Решение Всемирного антидопингового агентства вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Рекомендация комитета не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, поскольку этот турнир не является мультиспортивным событием.
WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях
5 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в российском спорте существует проблема с применением запрещенных препаратов, а это неприемлемо.
Ранее 47 российских спортсменов заподозрили в применении допинга. Новые подозрения WADA связаны с данными из старых баз московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.
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