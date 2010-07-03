Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15:44

Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов

спорт

Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/EPA

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что сборная России может пропустить две Олимпиады – в 2020 и 2022 годах – из-за подтасовки результатов Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает BBC.

Ранее WADA проверило базу российской антидопинговой лаборатории и выявила следы манипуляций с результатами. По итогам проверки было вынесено заключение о неаутентичности данных.

"Изменения были в декабре 2018 года и даже в январе 2019 года непосредственно перед передачей экспертам. Поэтому ссылки на то, что это якобы сделали люди, уже покинувшие Россию, несостоятельны", – подчеркнул Юрий Ганус.

Специалист напомнил, что материалы лаборатории находились под контролем Следственного комитета, однако фактически совершить диверсию могли только те люди, которые были вовлечены в работу с базой или обеспечивали доступ к ней.

По мнению Гануса, ответственность за произошедшее несут лица с "властными полномочиями", которым хватило возможностей обойти преграды СК РФ.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее заявил, что не удивлен решению комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Исполкому организации рекомендовали лишить РУСАДА статуса и запретить спортсменам из России участвовать в соревнованиях.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика