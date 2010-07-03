Гендиректор РУСАДА рассказал, кто подставил российских спортсменов

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Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что сборная России может пропустить две Олимпиады – в 2020 и 2022 годах – из-за подтасовки результатов Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает BBC.

Ранее WADA проверило базу российской антидопинговой лаборатории и выявила следы манипуляций с результатами. По итогам проверки было вынесено заключение о неаутентичности данных.

"Изменения были в декабре 2018 года и даже в январе 2019 года непосредственно перед передачей экспертам. Поэтому ссылки на то, что это якобы сделали люди, уже покинувшие Россию, несостоятельны", – подчеркнул Юрий Ганус.

Специалист напомнил, что материалы лаборатории находились под контролем Следственного комитета, однако фактически совершить диверсию могли только те люди, которые были вовлечены в работу с базой или обеспечивали доступ к ней.

По мнению Гануса, ответственность за произошедшее несут лица с "властными полномочиями", которым хватило возможностей обойти преграды СК РФ.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) ранее заявил, что не удивлен решению комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Исполкому организации рекомендовали лишить РУСАДА статуса и запретить спортсменам из России участвовать в соревнованиях.

