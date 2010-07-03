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Москва 24

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Спорт

17:48

Эксперт рассказал, кто может возглавить ВФЛА после Шляхтина

спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов прокомментировал отстранение директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина от должности за вмешательство в расследование дела подозреваемого в допинге российского прыгуна.

По словам эксперта, Шляхтина фактически объявили "персоной нон грата", он больше не сможет руководить легкой атлетикой. На его место нужно найти другого человека, который бы возглавил Федерацию.

В ближайшее время Шляхтина на посту главы ВФЛА сменит его заместитель Юрий Борзаковский, заявил Любимов, однако это решение носит временный характер.

"Он будет временно исполнять обязанности, потому что нужно провести выборы Федерации. Думаю, что в ближайшее время соберется совещание, после них будет объявлен срок переизбрания", – цитирует эксперта ИА "НСН".

Ранее сообщалось, что Дмитрия Шляхтина временно отстранили в связи с делом прыгуна в высоту Дмитрия Лысенко. От должностей также отстранили исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина и еще ряд лиц, причастных к инциденту.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против Лысенко в августе 2018 года. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Атлет позднее представил документы, указывающие на то, что встречу в представителями антидопингового комитета он пропускал по независящим от него обстоятельствам. Однако расследование показало, что слова Лысенко и документы не сходятся, а потому заподозрили прыгуна в фальсификации.

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