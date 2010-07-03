Ганус назвал ожидаемой рекомендацию комитета WADA лишить статуса РУСАДА

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Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не удивился решению Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), который рекомендовал исполкому организации лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, РУСАДА хотят лишить соответствия, поскольку выданное в сентябре 2018 года соответствие было обусловленным. Для его поддержания нужно было выполнить два требования.

"Формально они были выполнены, но качественно - нет", – отметил Ганус.

При этом глава Российского антидопингового агентства посчитал, что у WADA нет претензий у качеству работы РУСАДА. "Вопрос в том, что это исключительно техническое решение. Не были выполнены условия, выполнение которых не зависело от нас", – заключил он.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. В начале октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией.

По сведениям РУСАДА, речь идет о сокрытии проб звезд Олимпиады в Сочи. Американские журналисты выдвинули версию, что были удалены пробы спортсменов, завершивших карьеры и сейчас занимающих высокие должности в спортивных структурах.

В 2015 году РУСАДА была лишена всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2018 году организация была полностью восстановлена в правах исполкомом WADA.

