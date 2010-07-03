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Спорт

16:11

WADA отстранит 145 спортсменов из России от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах

спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах 145 российских спортсменов с подозрительными пробами. Такое заявление сделал глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор.

По его словам, агентству известны имена спортсменов, чьи пробы из старых баз Московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы были изменены. "Они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру, конечно, потому что не все продолжают", – цитирует его РИА Новости.

Ранее исполком WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию от международных спортивных соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

На крупные спортивные события в ближайшие четыре года допустят только чистых российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

При этом сборная России по футболу сможет участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре только в нейтральном статусе. Это означает, что российская сборная лишится своего наименования, а перед матчами не будет звучать национальный гимн.

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