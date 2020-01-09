ЦСКА объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

Фото: соцсети

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным, который минувший сезон провел в минском "Энергетик-БГУ". О переходе игрока было объявлено на официальном сайте "армейцев".

Соглашение в 20-летним футболистом рассчитано на 4,5 года. В ЦСКА Шкурин перешел после того, как в этот же трансферный период заключил контракт с брестским "Динамо". В "Энергетике-БГУ" воспитанник команды "Витебск" забил за сезон 19 голов.

ЦСКА завершил осеннюю часть чемпионата России на четвертом месте. В активе армейского клуба 34 очка за 19 матчей. Лучшим бомбардиром команды является Никола Влашич, забивший с начала сезона 7 голов в российском первенстве.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вошел в топ-100 лучших команд в истории Лиги чемпионов. Среди российских клубов "армейцы" пропустили вперед только московский "Спартак" и заняли 45-е место.

