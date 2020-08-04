Утвержден регламент по организации соревнований с учетом рисков COVID-19

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Регламент по организации спортивных мероприятий в РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 утвержден министерством спорта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В регламенте описываются основные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении мероприятий. Основным условием является заблаговременное получение разрешения субъекта РФ на проведение спортивного мероприятия", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в местах, где проводятся спортивные мероприятия, должны быть организованы комиссии по допуску участников, разработаны графики медицинского осмотра. Участники должны проходить тестирование на коронавирус, измерение температуры, организаторы обязаны контролировать использование зрителями средств индивидуальной защиты. Продажа продуктов питания и воды разрешена только для произведенных и упакованных в заводских условиях.

С представителями команд обязательно должен проводиться инструктаж о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований. Если у участников обнаружат симптомы ОРВИ, необходимо уведомить об этом главного врача мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим.

Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.