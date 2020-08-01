Чемпионат Москвы по самокатному спорту. Прямой эфир

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В день рождения ВДНХ на площади Промышленности проходит чемпионат Москвы по самокатному виду спорта. Спортсмены сражаются за звание сильнейшего в дисциплине "биг-эйр".

В эти выходные отмечается 81-летие ВДНХ. Для посетителей подготовлены творческие, танцевальные и спортивные мастер-классы, лекции по космонавтике, экскурсии и другие развлечения.

Мероприятия разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний". Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, понадобится предварительная регистрация.