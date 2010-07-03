Спортивная неделя фестиваля "Ритм моего города" началась на ВДНХ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Спортивная неделя фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" стартовала на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Во вторник, 13 августа, будет день тренировок в рампе. Посетители смогут попробовать свои силы в самокатном спорте, BMX и скейтбординге. Для них организуют воркшопы по улучшению самокатов, скейтбордов и велосипедов и мастер-класс по игре в йо-йо.
В среду состоятся мастер-классы по паркуру и фрирану, соревнования на скорость и ловкость, а также дискуссия о философии уличных видов спорта. Четверг станет днем стритбола с турнирами и мастер-классами. На этой неделе также можно будет увидеть трюки в исполнении профессионалов BMX, скейтбординга и самокатного спорта.
До 18 августа можно будет поиграть в кикер, настольный хоккей и панна-футбол, и послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей.
На фестивале также продолжается конкурс рэп-исполнителей. Желающие побороться за главный денежный приз (1,5 миллиона рублей) еще могут подать заявку. Финал конкурса запланирован на 7 сентября.
Следующую неделю фестиваля посвятят уличной моде. На площадке заработают интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках, пройдут модные показы и лекции дизайнеров.
Последняя неделя месяца будет связана с уличными танцами. Гости смогут посетить занятия по таким танцевальным направлениям, как крамп, хип-хоп, брейк-данс, фьюжн, футворк, крип-вок.
Заключительной темой фестиваля станет музыка. У желающих появится возможность не только побывать на концертах популярных исполнителей, но и попробовать себя в роли диджеев.
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