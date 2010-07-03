На фестивале "Ритм моего города" пройдет конкурс рэп-исполнителей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ начинаются концерты участников конкурса рэп-исполнителей. Оценивать выступления будут Баста, Антоха MC, Лигалайз и другие звезды хип-хоп-индустрии. Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".
Первые 15 конкурсантов выступят перед гостями ВДНХ 9, 10 и 11 августа. Формат выступлений включает пять сетов от конкурсантов и несколько сетов от приглашенных знаменитостей.
9 августа хедлайнером концерта станет Лигалайз, 10 августа – Смоки Мо, 11 августа – Slim.
Желающие принять участие в конкурсе и побороться за главный денежный приз (1,5 миллиона рублей) еще могут успеть подать заявку. Финал конкурса состоится в день закрытия фестиваля – 7 сентября.
На фестивале также откроется HIP-HOP лаборатория, где ежедневно будут проходить по нескольку занятий по различным направлениям граффити (трафаретам, классическому граффити, арт-кастомизаци и т.д.).
В программе фестиваля "Ритм моего города" – выставки, концерты, перформансы, выступления современных танцоров и экстремальных спортсменов. Каждая неделя посвящена одной теме. Нынешняя знакомит гостей со стрит-артом. До 11 августа будет работать выставка уличного искусства. На ВДНХ 48 художников нарисуют граффити в честь ее 80-летия.
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