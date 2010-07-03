Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:58

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек

город общество культура ВДНХ-80

07:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юбилейные мероприятия на ВДНХ с 1 по 4 августа посетили 1,2 миллиона человек, говорится на портале мэра и правительства столицы.

За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Праздник в честь 80-летия завершился грандиозным световым шоу.

В честь юбилея на территории выставки до конца года пройдет свыше 100 мероприятий. С 7 августа по 7 сентября на ВДНХ состоится фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.

10 и 11 августа на ВДНХ пройдет ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения (ГОН) – гости смогут увидеть автомобили советских и российских руководителей от Иосифа Сталина до Бориса Ельцина, а также новый отечественный президентский лимузин "Аурус".

Как отмечается на сайте ВДНХ, выставку ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Визитная карточка парка – фонтаны. В этом году преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ.

Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".

В ночном небе над ВДНХ прошло яркое шоу квадрокоптеров

Читайте также

город общество культура ВДНХ-80

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика