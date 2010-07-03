Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Юбилейные мероприятия на ВДНХ с 1 по 4 августа посетили 1,2 миллиона человек, говорится на портале мэра и правительства столицы.
За четыре дня зрители увидели 15 концертов, восемь балетных постановок, 25 видеопроекционных представлений и одно шоу дронов. Праздник в честь 80-летия завершился грандиозным световым шоу.
В честь юбилея на территории выставки до конца года пройдет свыше 100 мероприятий. С 7 августа по 7 сентября на ВДНХ состоится фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.
10 и 11 августа на ВДНХ пройдет ретроспективная выставка автомобилей Гаража особого назначения (ГОН) – гости смогут увидеть автомобили советских и российских руководителей от Иосифа Сталина до Бориса Ельцина, а также новый отечественный президентский лимузин "Аурус".
Как отмечается на сайте ВДНХ, выставку ежегодно посещают 30 миллионов человек. На площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Визитная карточка парка – фонтаны. В этом году преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ.
Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".
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