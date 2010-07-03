Фестиваль уличной культуры открывается на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На ВДНХ открывается фестиваль"Ритм моего города", посвященный современной уличной культуре Москвы. В программе мастер-классы, модные показы, лекции и выступления популярных артистов, сообщили в пресс-службе выставки.

В фестивале примут участие четыре тысячи человек, связанных с уличной культурой, среди которых – 100 популярных исполнителей, в том числе Noize MC, Slim, Айкью, Dj Chinmachine, ТАТИ, АНТОХА МС, Смоки Мо, Батишта.

Программа будет состоять из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре – Street ART, Street Sport, Street Style, Street Dance, Street Music. Участие во всех событиях бесплатны.

В среду, 7 августа, на главной сцене у павильона "Центральный" на ВДНХ пройдут три зрелищных танцевальных шоукейса, показ оперы в стиле хип-хоп, выступления популярных диджеев.

На неделю Street ART запланировано десятки мастер-классов, 21 диджей-сет, 12 перформансов, встречи с уличными художниками и деятелями культуры.

Выступления на сцене будут проходить с 12.00 до 22.00 за исключением четверга, когда они закончатся в 21.00. Под конец каждого дня на сцену будут выходить хедлайнеры – Батишта (8 августа), Лигалайз (9 августа), Смоки Мо (10 августа) и Slim (11 августа).

На фестивале откроется HIP-HOP лаборатория, где ежедневно будут проходить по нескольку занятий по различным направлениям граффити (трафаретам, классическому граффити, арт-кастомизаци и т.д.).

Самое яркое событие недели – большой граффити-джем. 48 художников будут оформлять арт-объекты на территории ВДНХ.

9 августа состоится открытие фотовыставки "Московский олдскул" – коллекции уникальных фотографий из личных архивов основателей рэп-движения в России.

11 августа фестиваль представит премьерный показ авторского перфоманса "Живая комната" – необычного хореографического действа в полностью разрисованном пространстве. Зрители тоже могут стать его участниками и попутно узнать о "закулисье" граффити-среды.

Между тем на ВДНХ продолжаются масштабные торжества в честь юбилея. На гастрономическом фестивале там подают, например, форель и курник по рецептам советской эпохи. Всего на фестивале участвуют 17 кафе и ресторанов. На ВДНХ также проходит спектакль с Чулпан Хаматовой. Чтобы на него попасть, нужно скачать аудио-променад "Свинарка и пастух" через приложение "Мобильный художественный театр".

