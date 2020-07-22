Москвичей пригласили отметить день рождения ВДНХ 1 и 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей города пригласили 1 и 2 августа отметить 81-летие ВДНХ. Для посетителей подготовили творческие, танцевальные и спортивные мастер-классы, лекции по космонавтике и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в честь праздника готовится яркая и насыщенная программа.



"Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы – всего больше 80 праздничных событий", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Как уточняется, мероприятия разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний". Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, понадобится предварительная регистрация.

В эти дни на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон. 1 августа с 11:00 до 19:00 на площади Промышленности пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту. А для поклонников футбола в этот же день с 10:00 до 11:00 на стадионе в парке "Останкино" пройдет дружеский матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР.

Также 1 августа в ландшафтном парке с 09:30 до 11:00 состоятся занятия по йоге на свежем воздухе. Разучить базовые движения современных и латиноамериканских танцев, а также танцев народов мира можно будет на мастер-классе на веранде Дома культуры. Он состоится 1 и 2 августа с 12:00 до 20:00.

Занятия по стритболу пройдут с 11:00 до 20:00 у павильона № 64. А любителей водных видов спорта приглашают 1 и 2 августа с 11:00 до 18:00 на Третий Каменский пруд. Москвичи и гости города смогут освоить сапбординг. Кроме того, в эти дни с 12:00 до 20:00 можно будет посмотреть перформанс на воде "Белый лес".

Также в праздничные дни запланированы разнообразные мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры. В центре "Космонавтика и авиация" состоятся кинопоказы и лекции по истории отечественной и мировой космонавтики. Центр славянской письменности "Слово" проведет мастер-классы по каллиграфии и стрит-арту для детей и подростков.

Более подробное расписание праздничных мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что ВДНХ запускает новый проект под названием "Литературная беседка", который объединит любителей поэзии и прозы. На литературных вечерах приглашенные актеры будут декламировать стихи или отрывки из прозы. Все желающие смогут послушать и прочитать вслух художественные произведения, а также поучаствовать в обсуждении классиков.

На ВДНХ с 14 июля возобновились экскурсии в музеях и павильонах. Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.

В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.

