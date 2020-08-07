Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В тренерском составе столичного футбольного клуба ЦСКА произошли изменения. Новым тренером штаба стал футболист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион РФ Василий Березуцкий. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте клуба.
"К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Ганчаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко", – сказано в сообщении.
На должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам будет продолжать работать брат нового тренера Алексей Березуцкий.
Ранее стало известно, что оргкомитет чемпионата Европы по футболу-2020 получил право организовать в Санкт-Петербурге финал Лиги чемпионов 2022 года.
Финал Лиги чемпионов – 2022 пройдет в Санкт-Петербурге
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