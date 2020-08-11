Ветераны "Спартака" обратились к Федуну и Дюкову по поводу матча с "Сочи"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Ветераны московского "Спартака" обратились к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу судейства в матче чемпионата России против "Сочи". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
"Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче "Спартак" – "Сочи" убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футболу и РФС", – говорится в тексте письма.
Ветераны попросила Дюкова применить в отношении Казарцева, Еськова и Калошина жесткие меры в виде пожизненного отстранения от их деятельности. Также они призвали Федуна "быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло". Письмо подписали Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло, Василий Кульков.
Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун после игры с клубом "Сочи", которая завершилась со счетом 2:2, заявил, что красно-белые снимутся с чемпионата России.
По словам Федуна, судья встречи Василий Казарцев принял несколько спорных решений, в том числе назначил два пенальти в ворота команды. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов подчеркнул, что оценку работе арбитра встречи должен дать глава судейского корпуса РПЛ.
Главный судья матча Казарцев, в свою очередь, заявил, что у него были все основания назначить пенальти в ворота москвичей на исходе матча игры. По его словам, многие считают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, однако это не так. Он подчеркнул, что были основания наказать Жиго, о чем судья и сообщил своему помощнику.
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