Депутат призвал провести расследование в отношении судей матча ФК "Спартак" – "Сочи"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Расследование необходимо провести после матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи", который обернулся судейским скандалом. Так считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Игра закончилась со счетом 2:2. Гости оба гола забили с пенальти. Владелец "Спартака" Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что собирается снять команду с турнира.

По словам Свищева, понять это можно, поскольку Федун вкладывает свои деньги в "Спартак" и вправе ожидать, что его команду будут судить по правилам.

"Однако совершенно очевидно, что снимать команду с чемпионата – это подставлять не только игроков и болельщиков Спартака, но и весь чемпионат", – цитирует депутата РИА Новости.

Однако он признал актуальность вопроса. "Проблема судейства, к сожалению, затмевает в качестве инфоповодов старт чемпионата, когда мы видим, что судьи, а не игроки выходят на первый план. И тут надо разбираться, вплоть до пожизненного бана судей, чья квалификация не отвечает Российской Премьер-лиге", – объяснил Свищев.

"Нельзя просто так опытному судье взять и придумать пенальти на последней минуте матча, зная, что есть система видеопомощи арбитрам", – добавил он.

Свищев подчеркнул, что проблему нужно решать сейчас, иначе вместо праздника футбола получится "чемпионат-недоразумение".

Если "Спартак" снимется с чемпионата, это станет ударом по всему российскому футболу, полагает заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев. Он также признал, что точку зрения владельца клуба можно понять.