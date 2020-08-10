Депутат призвал провести расследование в отношении судей матча ФК "Спартак" – "Сочи"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Расследование необходимо провести после матча чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи", который обернулся судейским скандалом. Так считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
Игра закончилась со счетом 2:2. Гости оба гола забили с пенальти. Владелец "Спартака" Леонид Федун, недовольный судейством, заявил, что собирается снять команду с турнира.
По словам Свищева, понять это можно, поскольку Федун вкладывает свои деньги в "Спартак" и вправе ожидать, что его команду будут судить по правилам.
"Однако совершенно очевидно, что снимать команду с чемпионата – это подставлять не только игроков и болельщиков Спартака, но и весь чемпионат", – цитирует депутата РИА Новости.
Однако он признал актуальность вопроса. "Проблема судейства, к сожалению, затмевает в качестве инфоповодов старт чемпионата, когда мы видим, что судьи, а не игроки выходят на первый план. И тут надо разбираться, вплоть до пожизненного бана судей, чья квалификация не отвечает Российской Премьер-лиге", – объяснил Свищев.
"Нельзя просто так опытному судье взять и придумать пенальти на последней минуте матча, зная, что есть система видеопомощи арбитрам", – добавил он.
Свищев подчеркнул, что проблему нужно решать сейчас, иначе вместо праздника футбола получится "чемпионат-недоразумение".
Если "Спартак" снимется с чемпионата, это станет ударом по всему российскому футболу, полагает заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев. Он также признал, что точку зрения владельца клуба можно понять.
Арбитра матча "Спартак" – "Сочи" отстранили от работы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: