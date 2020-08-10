Дюков отговорил Федуна от снятия "Спартака" с чемпионата России – СМИ

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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна от снятия команды с чемпионата России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

"В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес "Спартака" и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки", – заявил собеседник агентства.

Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун после игры с клубом "Сочи", которая завершилась со счетом 2:2, заявил, что красно-белые снимутся с чемпионата России.

По словам Федуна, судья встречи Василий Казарцев принял несколько спорных решений, в том числе назначил два пенальти в ворота команды. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов подчеркнул, что оценку работе арбитра встречи должен дать глава судейского корпуса РПЛ.

Газизов отметил, что он крайне возмущен произошедшим. Он подчеркнул, что Федун таким образом пытается справиться с несправедливостью, которая, по их мнению, произошла в чемпионате.

