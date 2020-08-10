Гендиректор "Спартака" прокомментировал судейство в матче с "Сочи"

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Гендиректор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов дал комментарий на тему судейства в матче московской команды против "Сочи". Об этом сообщает ТАСС.

Игра первого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Сочи" завершилась накануне со счетом 2:2. Судья встречи Василий Казарцев принял несколько спорных решений, в том числе назначил два пенальти в ворота команды из Москвы.

Как подчеркнул Шамиль Газизов, он, как и все, крайне возмущен произошедшим. По мнению гендиректора "Спартака", оценку работе арбитра встречи должен дать глава судейского корпуса РПЛ.

"Мне смеяться хочется – это же клоунада продолжается. Федун (владелец ФК "Спартак". – Прим. Ред.) борется с несправедливостью. Поверьте, если я вижу эту клоунаду, он видит ее еще быстрее", – заявил Газизов.

Он также прокомментировал заявление Леонида Федуна о том, что в понедельник будет объявлено о снятии команды с чемпионата России. Об этом владелец "Спартака" сообщил после завершения встречи с "Сочи".

"Я не обсуждаю слова владельца – это не мой уровень. Мы будем сильнее, я зашел к команде и попросил ребят – будьте чуть сильнее. Мы за футбол, за то, чтобы двигаться дальше", - заявил Газизов.

"Спартак" решил сняться с чемпионата России

Он добавил, что не жалеет о приходе на свое нынешнее место работы в московскую команду.

"Мне, наоборот, интересно! Поверьте, все только начинается", – подытожил гендиректор "Спартака".

8 июля текущего года Шамиль Газизов был назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак". Он сменил на этом посту немецкого специалиста Томаса Цорна.

Как отмечал сам Газизов, для него новая работа стала большим вызовом. Он выражал надежду на то, что справится со всеми задачами на посту гендиректора ФК "Спартак".