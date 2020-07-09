Газизов прокомментировал свое назначение на пост гендиректора ФК "Спартак"

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
Шамиль Газизов прокомментировал свое назначение на пост генерального директора ФК "Спартак". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Газизов отметил, что принял решение о начале работы на новой должности после нескольких встреч с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном.
"Для меня это большой вызов", – подчеркнул Газизов.
Он также выразил надежду на то, что справится со всеми задачами на новом месте работы.
С 2011 года Газизов занимал пост генерального директора ФК "Уфа". При нем уфимская команда впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата России.
Ранее Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака". Функционера отправили в отставку решением совета директоров.
Позднее стало известно о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщил председатель совета директоров команды Леонид Федун.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».