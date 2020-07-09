Газизов прокомментировал свое назначение на пост гендиректора ФК "Спартак"

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов

Шамиль Газизов прокомментировал свое назначение на пост генерального директора ФК "Спартак". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Газизов отметил, что принял решение о начале работы на новой должности после нескольких встреч с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном.

"Для меня это большой вызов", – подчеркнул Газизов.

Он также выразил надежду на то, что справится со всеми задачами на новом месте работы.

С 2011 года Газизов занимал пост генерального директора ФК "Уфа". При нем уфимская команда впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата России.

Ранее Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака". Функционера отправили в отставку решением совета директоров.

Позднее стало известно о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщил председатель совета директоров команды Леонид Федун.