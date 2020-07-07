Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн был отправлен в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совет директоров Футбольного клуба "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора. Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – объявили в пресс-службе клуба.

По итогам заседания совета было также отмечено, что руководство команды рассматривает несколько кандидатов на вакантную позицию.

Цорн занимал пост гендиректора с мая 2019 и проработал в должности немногим более года.

В текущем сезоне после 26 матчей "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Кроме того, столичная команда остается в розыгрыше Кубка России – в полуфинале ей предстоит матч против "Зенита" из Санкт-Петербурга.

