Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК "Спартак"

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета директоров команды Леонида Федуна.
Он отметил, что расставание с предыдущим генеральным директором ФК "Спартак" прошло по-хорошему. Федун добавил, что благодарен Томасу Цорну "за все, что он сделал".
"На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора", – подтвердил председатель совета красно-белых.
В качестве определяющих причин при выборе кандидатуры нового гендиректора команды Федун выделил успехи Шамиля Газизова на предыдущем месте работы в футбольном клубе "Уфа".
"Вы видели успехи Уфы? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу. Нам это необходимо после очередной девальвации рубля", – пояснил Федун.
Он добавил, что ФК "Спартак" из-за пандемии коронавируса потерял до 20 процентов бюджета. Председатель совета директоров команды сравнил такое развитие событий с проклятьем.
Ранее Томас Цорн покинул пост гендиректора "Спартака". Функционера отправили в отставку решением совета директоров.
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