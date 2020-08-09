Нападающий "Спартака" Соболев посвятил гол умершей маме

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Нападающий "Спартака" Александр Соболев посвятил забитый гол умершей маме.

Он открыл счет в матче с "Сочи", который проходит на "Открытие Арене". После забитого мяча Соболев подбежал к угловому матчу и показал футболку, на которой была изображена его мама.

Соболев не сдержал слез во время празднования гола. Через две минуты форвард "Спартака" Джордан Ларссон удвоил преимущество красно-белых. Чуть позже игрок "Сочи" Дмитрий Полоз сократил отставание от хозяев.

Ранее стало известно, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин не попал в заявку на матч. По предварительной информации, у него имеются проблемы со здоровьем.