Кокорин не попал в заявку на матч "Спартака" с "Сочи"

Фото: vk.com/fcsm_official

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч с "Сочи", сообщает RT.

Пресс-служба клуба опубликовала список футболистов, заявленных на матч с сочинским коллективом. Кокорин отсутствует в данном перечне.

Точной информации по поводу Александра не имеется. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, отвечая на вопрос про Кокорина, сообщил, что он травмирован.

Матч между красно-белыми и "Сочи" состоится на "Открытии Арене" в 20:00. Ранее стало известно, что за этой встречей будут следить более тысячи человек.