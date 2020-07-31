Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

12:42
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа. Об этом сообщает ТАСС.
"В заседании объявлен перерыв, оно будет продолжено 3 августа", – сказал председательствующий судья.
Представитель гособвинения заявила на заседании, что не видит оснований для отмены приговора футболистам. По ее мнению, суд дал правильную квалификацию действиям спортсменов.
Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за "существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении". В результате приговор направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.
После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" выходит на поле за "Ростов".
Кокорин и Мамаев пришли на заседание в суд
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