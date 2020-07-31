Прокуратура не видит оснований для оправдания Мамаева и Кокорина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прокуратура просит суд оставить ранее назначенное наказание футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за две драки в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что суд дал правильную квалификацию действиям Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей, поэтому оснований для оправдания нет", – сказала гособвинитель.

В пятницу, 31 июля, в Московском городском суде должно было пройти заседание о пересмотре апелляционного приговора футболистам. Суд принял решение отложить заседание на 3 августа.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за "существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении". В результате приговор направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" выходит на поле за "Ростов".

