Кокорин и Мамаев прибыли в суд для участия в пересмотре приговора

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Московский городской суд для участия в пересмотре апелляционного приговора. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что футболисты почти одновременно прибыли в суд и заявили, что у них хорошее предчувствие.

Ранее судебная коллегия Второго кассационного суда отменила апелляционный приговор из-за "существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении". В результате приговор направили на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.

После возвращения в футбол Кокорин начал выступать за ФК "Сочи", куда перешел на правах аренды из "Зенита". Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" выходит на поле за "Ростов".

