Суд рассмотрит иск к Кокорину и Мамаеву о компенсации за поврежденную машину 28 августа

17:28
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Савеловский районный суд столицы 28 августа рассмотрит иск ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании ущерба за поврежденный автомобиль. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Судебное заседание назначено на 09:30 28 августа", – рассказали в суде.
Оба спортсмена 8 мая 2019 года были приговорены к тюремному заключению за драку и нападение на двух людей в 2018 году. Инцидент произошел в московском кафе. 17 сентября 2019 года игроки вышли на свободу по УДО.
В апреле этого года телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск на участников инцидента. Тогда Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий напали на водителя Ушаковой Виталия Соловчука.
Утверждалось, что из-за данного происшествия транспортному средству ведущей нанесен ущерб на 300 тысяч рублей. При этом адвокат Мамаева утверждает, что его подзащитный выплатил заявленную в иске сумму.
Футболист Мамаев дал первое после освобождения интервью
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