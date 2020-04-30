Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева за разбитую машину

Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова намерена судиться с Александром и Кириллом Кокориным, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким. Она потребует выплатить ей компенсацию за разбитую машину, передает ТАСС.

Инцидент произошел около одной из столичных гостиниц в 2018 году. Отмечается, что иск о компенсации материального ущерба поступил в Савеловский районный суд Москвы. По информации источника, который знаком с материалами искового заявления, ущерб, нанесенный автомобилю в результате конфликта у гостиницы "Пекин", оценивается ведущей в 300 тысяч рублей.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они напали на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Известно, что в мае прошлого года суд признал их виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин – по году и пяти месяцам.

В марте Кокорин дал большое интервью после выхода из тюрьмы.