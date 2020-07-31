Футболист Жирков продлил контракт с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Защитник Юрий Жирков продлил контракт с футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Новый контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона-2020/2021.
В течение прошедшего года Жирков провел 28 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью голевыми передачами.
В "Зенит" футболист перешел в январе 2016 года. В составе сине-бело-голубых Юрий Жирков дважды стал чемпионом России и выиграл два кубка страны. Также на его счету победу в Суперкубке России.
За свою карьеру игрок выступал за тамбовский "Спартак", столичные ЦСКА и "Динамо", махачкалинский "Анжи" и лондонский "Челси". Кроме того, он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.
Накануне стало известно, что "Зенит" продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение заключено по схеме "2+1".
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