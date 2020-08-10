Черданцев прокомментировал судейский скандал в матче "Спартака" и "Сочи"

Видео: Москва 24

Комментатор Георгий Черданцев оценил судейство в матче столичного "Спартака" и "Сочи" и заявил, что спорные решения дискредитируют российский футбол. Об этом он рассказал Москве 24.

По словам эксперта, сам факт ошибки, допущенной арбитром встречи, не настолько существенен, как общая тенденция.

"Подобные решения, и то как они принимаются на глазах у всей футбольной аудитории при трансляции на федеральном канале – оно вызывает недоверие у большого количества людей относительно того, что исход матчей решается в честной борьбе на футбольном поле", – заявил Черданцев.

Он отметил, что подобные происшествия "перечеркивают огромное усилие", направленное на развитие и популяризацию футбола в России.

Накануне "Спартак" принимал на "Открытие-Арене" футболистов "Сочи". Встреча началась с двух голов московской команды, а гости ответили с двух пенальти, последний из которых был назначен на 88-й минуте встречи. Впоследствии руководитель судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи заявил, что данное решение было ошибочным.

