Судья матча "Спартак" – "Сочи" объяснил решение назначить пенальти

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Главный судья матча РПЛ "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев уверен, что у него были все основания назначить пенальти в ворота москвичей на исходе матча игры, передает "Матч ТВ".

"Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движения и попал в ногу игроку "Сочи". Его ноги ушли направо, а корпус – налево, это удар защитника по ноге нападающего", – объяснил судья.

По словам Казарцева, многие считают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, однако это не так. Он подчеркнул, что были основания наказать Жиго, о чем судья и сообщил своему помощнику.

Казарцев добавил, что после матча он видел повтор эпизода, и единственное отличие – это интенсивность движения Жиго. Он объяснил, что на видео она была не такая высокая, как казалось во время матча, при этом элементы нарушения правил все же были.

"Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка", – заключил рефери.

Казарцев сообщил, что не получал вызова на проверку на детекторе лжи.

Скандал в российском футболе разгорелся после матча "Спартак" – "Сочи" в Москве, который завершился со счетом 2:2. Гостевая команда сравняла на 88-й минуте с неочевидного пенальти.

Как заявил глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи, Казарцев и видеоарбитр Алексей Еськов оценили эпизод неправильно. Сообщалось, что главного арбитра отстранят от судейства и проверят на детекторе лжи.

После матча владелец ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России, поскольку решения судей, по его мнению, были неоднозначными.

В то же время официальных заявлений о снятии "Спартака" с чемпионата к настоящему моменту не поступало.