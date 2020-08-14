Более 4,6 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве

10:32
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 4,6 тысячи человек обеспечат безопасность при проведении футбольных матчей второго тура Российской Премьер-лиги, которые пройдут в столице 14 и 15 августа, сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками, а также представители МЧС.
Для обеспечения безопасности при проведении матча "Спартак" – "Ахмат" планируется задействовать свыше 1,4 тысячи человек. Правопорядок обеспечат более 300 сотрудников полиции и омоновцев, свыше 350 военнослужащих Росгвардии, а также около 750 сотрудников контрольно-распределительных служб.
В матче "Динамо" – Ротор" задействуют около 1,2 тысячи человек, в том числе около 800 представителей контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 200 военнослужащих Росгвардии, а также более 200 сотрудников полиции и бойцов ОМОНа.
Общественный порядок на матче "Локомотив" – "Краснодар" будут охранять порядка 900 человек: более 350 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 250 военнослужащих Росгвардии и свыше 250 полицейских и бойцов ОМОНа.
На матче "ЦСКА" – "Тамбов" безопасность обеспечат около 1,1 тысячи человек. Среди них около 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии, а также более 250 представителей полиции и ОМОНа.
14 и 15 августа в Москве матчами второго тура продолжится сезон-2020/2021 годов Тинькофф Российской Премьер-лиги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: