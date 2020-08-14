Более 4,6 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 4,6 тысячи человек обеспечат безопасность при проведении футбольных матчей второго тура Российской Премьер-лиги, которые пройдут в столице 14 и 15 августа, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками, а также представители МЧС.

Для обеспечения безопасности при проведении матча "Спартак" – "Ахмат" планируется задействовать свыше 1,4 тысячи человек. Правопорядок обеспечат более 300 сотрудников полиции и омоновцев, свыше 350 военнослужащих Росгвардии, а также около 750 сотрудников контрольно-распределительных служб.

В матче "Динамо" – Ротор" задействуют около 1,2 тысячи человек, в том числе около 800 представителей контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 200 военнослужащих Росгвардии, а также более 200 сотрудников полиции и бойцов ОМОНа.

Общественный порядок на матче "Локомотив" – "Краснодар" будут охранять порядка 900 человек: более 350 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 250 военнослужащих Росгвардии и свыше 250 полицейских и бойцов ОМОНа.

На матче "ЦСКА" – "Тамбов" безопасность обеспечат около 1,1 тысячи человек. Среди них около 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии, а также более 250 представителей полиции и ОМОНа.

14 и 15 августа в Москве матчами второго тура продолжится сезон-2020/2021 годов Тинькофф Российской Премьер-лиги.