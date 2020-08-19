Тренер "Краснодара" пожаловался на работу судьи в матче с "Арсеналом"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев остался недоволен работой арбитра в матче 3-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Об этом пишет РИА Новости.
Игра прошла в Краснодаре во вторник и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На матче обязанности главного арбитра исполнял Сергей Иванов.
По мнению тренера "Краснодара", судья во время встречи не замечал явные нарушения.
"А вы не считаете, что судья злоупотреблял тем, что не видел явные нарушения? <...> Судья несколько раз закрывал глаза на явные фолы", – заявил Мусаев журналистам.
Главный тренер "Краснодара" также прокомментировал желтую карточку игрока Маркуса Берга, которую футболист получил за споры с судьей.
"Конечно, недопустимо получать такие желтые карточки, нужно быть сдержанным, но у Маркуса были основания для такого поведения (некорректная работа арбитра. – Прим. Ред.)", – отметил Мусаев.
Ранее наставник "Рубина" Леонид Слуцкий назвал ужасной работу судьи матча "Рубин" – "Локомотив". Встречу также обслуживал Сергей Иванов.
Судейский скандал в российском футболе разгорелся 9 августа после матча "Спартак" – "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2, причем гости ушли от поражения благодаря сомнительному пенальти.
Впоследствии глава судейского корпуса Российской Премьер-лиги Виктор Кашшаи подтвердил, что 11-метровый удар был назначен неверно.
Судьи, обслуживавшие матч "Спартак" – "Сочи", отстранены от работы
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