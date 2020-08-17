Судья матча "Спартак" – "Сочи" отстранен на неопределенное время

17:59
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Арбитр Василий Казарцев, отсудивший матч между "Спартаком" и "Сочи", отстранен на неопределенное время, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Решение о назначении второго пенальти в ворота красно-белых было признано ошибочным. Алаев сообщил, что Василий Казарцев и Александр Еськов (арбитр, работавший на системе видеоповторов) успешно прошли проверку на полиграфе.
"Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время", – сказал Алаев.
В 1-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Резонанс приобрело решение арбитра о назначении второго пенальти в ворота красно-белых, когда они вели 2:1. Удар с 11-метровой точки реализовал Кристиан Нобоа.
Владелец "Спартака" Леонид Федун после этого матча заявил, что его клуб снимается с чемпионата. Впоследствии он изменил это решение, хотя и остался недовольным объяснениями судей по назначенному пенальти.
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