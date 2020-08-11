Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей по матчу с "Сочи"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Владелец столичного футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями арбитров об их работе в матче с "Сочи". Об этом сообщает ТАСС.
"Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", – заявил функционер.
Скандал в российском футболе разгорелся после матча "Спартак" – "Сочи", который состоялся 9 августа. Встреча завершилась со счетом 2:2, причем гости ушли от поражения благодаря сомнительному пенальти.
Впоследствии глава судейского корпуса Российской Премьер-лиги Виктор Кашшаи подтвердил, что 11-метровый удар был назначен неверно.
Как заявил арбитр матча Василий Казарцев, у него были все основания, чтобы дать пенальти. Судья указал на то, что игрок "Спартака" ударил оппонента из "Сочи" по ногам.
Черданцев прокомментировал судейский скандал в матче "Спартака" и "Сочи"
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