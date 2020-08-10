Арбитр матча "Спартак" – "Сочи" заявил, что не получал вызов на проверку на полиграфе

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный судья матча Российской Премьер-лиги по футболу между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев заявил, что не получал официальных уведомлений о необходимости пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не пожелаю никому такой встречи (на полиграфе), официальных писем на вызов на детектор лжи я не получал. Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют", – заявил арбитр.

Казарцев также заявил, что "никому не пожелал бы" становиться известным за счет прессинга в медиа.

Скандал в российском футболе разгорелся после матча "Спартак" – "Сочи" в Москве, который завершился со счетом 2:2. Гостевая команда сравняла на 88-й минуте с неочевидного пенальти.

Как заявил глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи, Казарцев и видеоарбитр Алексей Еськов оценили эпизод неправильно. Сообщалось, что главного арбитра отстранят от судейства и проверят на детекторе лжи.

