Гендиректор "Спартака" анонсировал официальное заявление от клуба

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов объявил, что клуб выступит с официальным заявлением после скандала в матче с "Сочи". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Знаю, что Леонид Федун очень много звонит ветеранам. Они просят его об определенных вещах. Он на телефоне. Вчера все было накалено. Но у нас определенность есть. "Спартак" выступит с заявлением", – объяснил функционер.
По словам Газизова, клуб намерен высказать свою позицию по теме судейства. Гендиректор "Спартака" не ответил, будет ли новое заявление связано со словами владельца команды Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.
Накануне "Спартак" вничью сыграл с "Сочи" в первом матче нового сезона Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:2, причем "Сочи" сравняли с пенальти на 88-й минуте. Глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи позже признал его неправильно назначенным.
По словам футбольного телекомментатора Георгия Черданцева, спорные судейские решения занижают престиж российского футбола и перечеркивают усилия по созданию привлекательного продукта для болельщиков.
Арбитра матча "Спартак" – "Сочи" отстранили от судейства
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