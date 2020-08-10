Гендиректор "Спартака" анонсировал официальное заявление от клуба

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов объявил, что клуб выступит с официальным заявлением после скандала в матче с "Сочи". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Знаю, что Леонид Федун очень много звонит ветеранам. Они просят его об определенных вещах. Он на телефоне. Вчера все было накалено. Но у нас определенность есть. "Спартак" выступит с заявлением", – объяснил функционер.

По словам Газизова, клуб намерен высказать свою позицию по теме судейства. Гендиректор "Спартака" не ответил, будет ли новое заявление связано со словами владельца команды Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата.

Накануне "Спартак" вничью сыграл с "Сочи" в первом матче нового сезона Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:2, причем "Сочи" сравняли с пенальти на 88-й минуте. Глава судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи позже признал его неправильно назначенным.

По словам футбольного телекомментатора Георгия Черданцева, спорные судейские решения занижают престиж российского футбола и перечеркивают усилия по созданию привлекательного продукта для болельщиков.

