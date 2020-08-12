Федун заявил, что "Спартак" продолжит выступление в РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб продолжит выступление в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом говорится на сайте клуба.
"Основная команда футбольного клуба "Спартак" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. "Спартак" – за честный футбол!" – говорится в сообщении.
Федун поблагодарил болельщиков, ветеранов клуба и журналистов за поддержку. Он подчеркнул, что всеобщими усилиями им удалось добиться серьезных изменений в судейской системе. По его словам, "она станет более объективной и свободной от всяческих влияний".
"Футбол – честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников!" – написал владелец клуба.
Он выразил надежду, что после произошедшего Российский футбольный союз (РФС) сделает правильные выводы и в будущем не допустит повторения подобной ситуации в матчах.
Ранее Федун после игры с клубом "Сочи", которая завершилась со счетом 2:2, заявил, что красно-белые снимутся с чемпионата России. По словам Федуна, судья встречи Василий Казарцев принял несколько спорных решений, в том числе назначил два пенальти в ворота команды.
Главный судья матча Казарцев, в свою очередь, заявил, что у него были все основания назначить пенальти в ворота москвичей на исходе матча игры. По его словам, многие считают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, однако это не так. Он подчеркнул, что были основания наказать Жиго, о чем судья и сообщил своему помощнику.
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