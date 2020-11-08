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Спорт

06:09

Дзюба закрыл аккаунт в Instagram

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в социальной сети Instagram.

Теперь для того, чтобы посмотреть публикации футболиста в обязательном порядке необходима подписка на страницу.

В свою очередь, страница "Зенита" в Instagram приостановила возможность для написания комментариев к публикациям.

По данным СМИ, причиной могло стать распространившееся в Сети видео интимного содержания, на котором присутствует человек, похожий на Дзюбу.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике после жалобы столичного "Спартака" ранее оштрафовал генерального директора "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей.

Он пошутил по поводу видео из раздевалки "Зенита", на котором Дзюба и Сердар Азмун имитировали половой акт. Гендиректор заявил, что таким образом "Дзюба намекал, что будет со "Спартаком".

"Спартак" пожаловался в РФС на гендиректора "Зенита"

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