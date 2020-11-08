Футболист Дзюба записал обращение после скандала с видео в Сети

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Спортсмен Артем Дзюба заявил, что благодарит судьбу за очень болезненные и жестокие для него уроки, в которых он считает виноватым самого себя. Об этом говорится в его обращении, размещенном в Instagram.
Ранее игрок петербургского клуба "Зенит" оказался в центре скандала из-за видео интимного содержания с его участием. В связи с этим Дзюба закрыл свой профиль от людей, не читающих его.
"Наверное, это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоции в машине. Но я бы хотел сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я, наверное, во многом виноват в этом", – говорит футболист. По его словам, во всех ошибках может винить лишь себя.
Помимо того, нападающий сборной России поблагодарил всех, кто не отвернулся и поддержал в непростое время. "Вы были рядом со мной – близкие, родные, семья. Даже люди, которые мне незнакомы, меня поддерживали, и их очень много, и на стадионе были люди, которые безумно ликовали", – делится Дзюба.
Футболист подчеркнул, что попробует найти в себе силы и справиться со сложным периодом в карьере.
"Спасибо звездам, которые меня поддержали, всем небезразличным людям", – сказал 32-летний игрок "Зенита".
Ранее в РФС прокомментировали ситуацию со скандальным видео с Дзюбой. По словам Андрея Созина, произошедшее не имеет к спорту никакого отношения, однако будет иметь огромное значение для репутации спортсмена.
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