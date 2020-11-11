Малкин поддержал Дзюбу после инцидента с интимным видео

Фото: Zuma\TASS/Dom Gagne
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поддержал футболиста петербургского "Зенита" Артема Дзюбу после инцидента с интимным видео.
Ранее в Сети оказалась видеозапись интимного характера с Дзюбой. Футболисту пришлось закрыть аккаунт и комментарии к публикациям в Instagram.
Позднее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские сборы команды. Он подчеркнул, что данное решение приняли для того, чтобы оградить игрока и команду от излишнего негатива.
Малкин выразил мнение, что Дзюбу следует вернуть в сборную России.
"Причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя – карьера человека просто может сломаться", – сказал Малкин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Хоккеист пояснил, что карьера Дзюбы не должна ломаться из-за случившегося. По его словам, в сборной России футболист получит необходимую поддержку.
"Он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами", – добавил Малкин.
Ранее поддержку Дзюбе выразил певец Сергей Лазарев. Артист опубликовал обнаженное фото в своем Instagram.
Футбольные фанаты потребовали вернуть Дзюбу в сборную России
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